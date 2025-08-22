ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ О ТЕКУЩЕМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ФИЗЛИЦ С БАЗОВЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ


10:16 25.08.2025

Александр Лукашенко 22 августа подписал указ № 313, в соответствии с которым внесены изменения в указ «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ подписан в целях создания эффективных условий для соблюдения установленных законодательством об исполнительном производстве ограничений размера удерживаемых с доходов граждан денежных средств.

Указом предусмотрено, что не будет осуществляться списание денежных средств с базовых счетов в бесспорном порядке, за исключением их списания органами принудительного исполнения, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и органами, осуществляющими пенсионное обеспечение.

Списание денежных средств в бесспорном порядке с иных счетов граждан (электронных кошельков) будет осуществляться без изменений.
