Банковские новости РБ


ПРИОРБАНК С 1 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЭКВАЙРИНГА


09:18 25.08.2025

ОАО «Приорбанк» с 1 сентября изменяет условия предоставления услуг эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 сентября 2025 года для организаций торговли и сервиса (ОТС) будет установлен лимит на сумму операций «Возврат» в месяц в размере 1 млн. белорусских рублей. Данные изменения относятся к компаниям, заключившим до 1 сентября текущего года договор с Приорбанком на предоставление услуг торгового, мобильного и интернет эквайринга.

Для компаний, заключивших данный договор после 1 сентября, разработан новый процесс:

- подключение функции возврата денежных средств ОТС производится по заявительному принципу на основании запроса ОТС;

- изменение/увеличение размера Лимитов производится по заявительному принципу на основании запроса ОТС в индивидуальном порядке и после оценки банком обоснованности такого увеличения.

Что необходимо предусмотреть клиенту при подключении услуг эквайринга с 1 сентября 2025 года:

1. Необходимо предоставить в Приорбанк Заявление на подключение операции «Возврат» на терминалах (Приложение 1). Также Заявление можно оформить запросом № 26 в интернет-банке.

2. Заявление на подключение операции «Возврат» на терминалах ОТС может оформить как во время подключения эквайринга, так и в процессе обслуживания.

3. Услуга эквайринга будет предоставлена ОТС и без Заявления на подключение операции «Возврат», но в таком случае возвраты на терминалах будут невозможны и будут отклоняться со статусом «превышен лимит операций».

4. После получения от ОТС запроса № 26 или бумажного Заявления о разрешении операций «Возврат» на терминале, Приорбанк устанавливает Лимит для ОТС.

5. Уровень Лимитов устанавливается в соответствии с Приложением 2 (подробности на сайте банка) в зависимости от сферы деятельности ОТС.

6. Для увеличения уровня Лимитов, ОТС должна написать Заявление на увеличение операции «Возврат» на терминалах (Приложение 1 (подробности на сайте банка)).
