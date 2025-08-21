|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
КЛИЕНТЫ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОЛУЧАТ ПОВЫШЕННЫЙ КЕШБЭК ЗА ПОКУПКИ К ШКОЛЕ
09:15 22.08.2025
ВТБ (Беларусь) увеличил кешбэк за безналичные покупки к новому учебному году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, бонусы будут начисляться за транзакции от 10 белорусских рублей по платежным и зарплатным картам банка до 1 сентября.
Кешбэк начисляется в рамках программы лояльности BonusBOX и распространяется на широкий список категорий: магазины детской одежды и обуви, аксессуаров и спорттоваров, универмаги, различные торговые точки, а также канцелярские товары, салоны флористики и многое другое.
«С начала года наши клиенты накопили 700 тысяч бонусных баллов, которые можно потратить по своему усмотрению. В преддверии нового учебного года мы традиционно предлагаем нашим держателям платежных и зарплатных карт дополнительные бонусы за безналичный шопинг к школе. В прошлом году за аналогичный период акции клиенты заработали 29 тысяч бонусных баллов», – рассказывает начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.
Использовать накопленные баллы можно в интернет-банке и приложении VTB Online. Стать клиентом и бесплатно оформить любую карту ВТБ (Беларусь) можно в офисе или с помощью онлайн-сервисов банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2025
Курсы в банках
на 22.08.2025
Конвертация в банках
на 22.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте