|22.08.2025
Банковские новости РБ
БНБ-БАНК С 21 АВГУСТА ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
17:10 21.08.2025
БНБ-Банк с 21 августа вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения касаются физических лиц.
Изменяется время, в которое фиксируются остатки при расчете комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах США и (или) евро. Теперь остатки будут учитываться на 23:59 последнего календарного дня месяца.
С 18 сентября 2025 года банк исключает отдельный тариф за безналичное зачисление дивидендов на текущие счета без карточки.
При зачислении дивидендов на такие счета комиссия будет удерживаться в рамках тарифа «Прочие переводы», которая составит 0,1% от суммы перевода, поступившей в банк (п.п. 4.1.2.1. Раздела VII).
Ознакомиться с полным текстом Сборника платы можно на сайте банка.
