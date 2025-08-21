ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БНБ-БАНК С 21 АВГУСТА ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ


17:10 21.08.2025

БНБ-Банк с 21 августа вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения касаются физических лиц.

Изменяется время, в которое фиксируются остатки при расчете комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах США и (или) евро. Теперь остатки будут учитываться на 23:59 последнего календарного дня месяца.

С 18 сентября 2025 года банк исключает отдельный тариф за безналичное зачисление дивидендов на текущие счета без карточки.

При зачислении дивидендов на такие счета комиссия будет удерживаться в рамках тарифа «Прочие переводы», которая составит 0,1% от суммы перевода, поступившей в банк (п.п. 4.1.2.1. Раздела VII).

Ознакомиться с полным текстом Сборника платы можно на сайте банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2025
валюта курс
EUR 3.4663
USD 2.9743
RUB 3.6960
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4743 -0.0047
USD 2.9743 +0.0005
RUB 3.6960 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4570 3.4640
USD 2.9630 2.9690
RUB 3.6850 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 93.6000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте