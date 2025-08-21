БНБ-Банк с 21 августа вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения касаются физических лиц.

Изменяется время, в которое фиксируются остатки при расчете комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах США и (или) евро. Теперь остатки будут учитываться на 23:59 последнего календарного дня месяца.

С 18 сентября 2025 года банк исключает отдельный тариф за безналичное зачисление дивидендов на текущие счета без карточки.

При зачислении дивидендов на такие счета комиссия будет удерживаться в рамках тарифа «Прочие переводы», которая составит 0,1% от суммы перевода, поступившей в банк (п.п. 4.1.2.1. Раздела VII).

Ознакомиться с полным текстом Сборника платы можно на сайте банка.