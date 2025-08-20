ОАО «Паритетбанк» обновило линейку зарплатных карт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь зарплатный проект стал ещё выгоднее: бизнес получает комфортные условия, а сотрудники — полезные бонусы и максимум удобства.

Преимущества для компаний следующие: персональный менеджер, открытие без визита в банк, премиальные карты для руководителей бесплатно, персональный подход к комиссиям за зачисление.

Преимущества для сотрудников: бесплатная карта сроком на 3 года, манибэк до 4,5% у 80+ партнёров, снятие наличных без комиссии, бесплатная валютная карта (USD, EUR, RUB), онлайн-оформление карты с доставкой на дом.

Для пользователей доступны карты двух уровней премиальности:

базовые: БЕЛКАРТ- Премиум, Mastercard Gold;

премиальные: Mastercard World Black Edition, Visa Signature, Visa Infinite.

Для того, чтобы оформить карты необходимо зарегистрироваться iParitet.