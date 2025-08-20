|О компании
|21.08.2025
Банковские новости РБ
ПАРИТЕТБАНК ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ
12:30 21.08.2025
ОАО «Паритетбанк» обновило линейку зарплатных карт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь зарплатный проект стал ещё выгоднее: бизнес получает комфортные условия, а сотрудники — полезные бонусы и максимум удобства.
Преимущества для компаний следующие: персональный менеджер, открытие без визита в банк, премиальные карты для руководителей бесплатно, персональный подход к комиссиям за зачисление.
Преимущества для сотрудников: бесплатная карта сроком на 3 года, манибэк до 4,5% у 80+ партнёров, снятие наличных без комиссии, бесплатная валютная карта (USD, EUR, RUB), онлайн-оформление карты с доставкой на дом.
Для пользователей доступны карты двух уровней премиальности:
базовые: БЕЛКАРТ- Премиум, Mastercard Gold;
премиальные: Mastercard World Black Edition, Visa Signature, Visa Infinite.
Для того, чтобы оформить карты необходимо зарегистрироваться iParitet.
