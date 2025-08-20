|О компании
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИЛ УСТАВНОЙ ФОНД
10:00 21.08.2025
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) увеличил номинальную стоимость акций и размер уставного фонда Банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, номинальная стоимость 1 простой (обыкновенной) акции и 1 привилегированной акции с учетом увеличения составляет 0,19 белорусских рублей каждая, размер уставного фонда ОАО «Сбер Банк» с учетом увеличения составляет 279 622 941,67 белорусских рублей.
