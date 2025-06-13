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Банковские новости РБ


НОВАЯ ТОЧКА ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЛИНВЕСТБАНКА ОТКРЫЛАСЬ В ПИНСКЕ


09:16 16.06.2025

Белинвестбанк расширяет свою сеть обслуживания клиентов. В Пинске в одном из крупнейших региональных торгово-развлекательных центров Брестской области PinaPark сегодня открылось новое подразделение банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая локация банка размещена на первом этаже ТРЦ слева от кассовой зоны гипермаркета GREEN. Это пункт обмена валют и банкомат c cash-in – функцией приема наличных.

Теперь посетителям торгово-развлекательного центра – как физическим лицам, так и представителям бизнеса – даже в выходной день не составит труда получить комплекс банковских услуг. В новом подразделении они смогут: осуществить валютно-обменные операции, провести операции с платежными карточками, включая платежи, пополнение и снятие наличных; сдать выручку или провести платежи, если это юридическое лицо или ИП.

Банкомат с функцией сash-in кроме стандартных функций позволяет принимать выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В нем есть возможность пополнить карточку или электронный кошелек в Оплати, а также за считанные минуты снять деньги по QR-коду. Последняя функция актуальна, если карточки с собой нет, а наличные нужно срочно снять. Вам будет достаточно иметь с собой смартфон с операционной системой Android и иметь на нем установленное приложение «Мобильный банкинг» для физических лиц. Данная услуга доступна для владельцев платежных карточек Белинвестбанка. Подробнее о том, как это работает, можно узнать здесь.

Время работы пункта обмена валют: вторник-среда, пятница – с 11.00 до 19.00, обеденный перерыв: с 14.00 до 15.00, технические перерывы – 12.30-12.45; 17.30-17.45; суббота-воскресенье – с 11.00 до 19.30, обеденный перерыв – с 14.00 до 15.00, технические перерывы – 12.30-12.45; 17.30-17.45. Выходные дни: понедельник, четверг.

Белинвестбанк продолжает комплекс мероприятий по расширению доступности банковских услуг населению страны. Сегодня сеть точек продаж и обслуживания Белинвестбанка включает 77 офисов, 503 банкомата, 12,8 тыс. единиц платежного оборудования в торгово-сервисных предприятиях.
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