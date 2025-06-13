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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗЛИЦ


15:34 13.06.2025

Банк БелВЭБ с 16 июня 2025 года изменяет отдельные тарифы на обслуживание физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, сумма вознаграждения за получение справки различного содержания по банковским и иным счетам на английском языке составит 60 рублей.

Тариф за прием от физического лица и зачисление наличных денежных средств в иностранной валюте на счет организации с дипломатическим статусом, открытый в банке, составит 20 рублей.
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