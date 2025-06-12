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Банковские новости РБ
ПРИОРБАНК ОТКРОЕТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ В СУББОТУ ОТДЕЛЕНИЯ
14:02 13.06.2025
Белорусским пенсионерам до 1 июля нужно оформить в банках базовые счета, на которые будут поступать пенсии и другие социальные выплаты. Специально для этого в Приорбанке в эту субботу с 10.00 до 16.00 открывают отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Борисове и Барановичах.
Как напомнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Приорбанка, с 1 июля, согласно изменениям в законодательстве, все социальные выплаты будут зачисляться только на базовые счета. К ним в Приорбанке выдают бесплатную карту Белкарт Премиум без комиссии за обслуживание.
«Многие клиенты заранее посетили банк и уже открыли базовые счета. Но есть часть клиентов, у которых по определенным причинам нет возможности сделать это в будний день. Понимая, насколько важно получить пенсию ровно в срок, мы стремимся помочь избежать возможных задержек. Поэтому специально для них открываем в субботу свои отделения», – отмечают в Приорбанке.
В Минске в эту субботу с 10.00 до 16.00 будут работать банковские центры на улицах Немига, 30, П. Мстиславца, 13 и Притыцкого, 30А, а также на проспекте Дзержинского, 122. В Гродно 14 июня для пенсионеров откроются отделения на улице Дубко, 17 и проспекте Я. Купалы, 87, в Витебске – на проспекте Строителей, 11А, в Могилеве – на улице Первомайской, 63, в Гомеле – на улице Красноармейской, 3А, а в Бресте – на бульваре Шевченко, 6/1. В Борисове пенсионеров ждут в офисе банка на улице Гагарина, 101А, а в Барановичах – на улице Баранова, 57.
На месте специалисты помогут оформить заявление на перечисление пенсий. Базовый счет сможет открыть любой пенсионер, вне зависимости от банка, в котором он обслуживается.
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