Банк БелВЭБ с 13.06.2025 по 30.07.2025 приостанавливает пополнение срочных отзывных депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях по действующим депозитным договорам с процентной ставкой выше 7,5% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по остальным вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.