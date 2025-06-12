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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ ОТЗЫВНЫХ ДЕПОЗИТОВ ЮРЛИЦ И ИП В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
12:28 13.06.2025
Банк БелВЭБ с 13.06.2025 по 30.07.2025 приостанавливает пополнение срочных отзывных депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях по действующим депозитным договорам с процентной ставкой выше 7,5% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по остальным вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.
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