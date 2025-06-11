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Банковские новости РБ
К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
13:10 12.06.2025
К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: интернет-магазин мебели «Анна Мебель» (ИП Ратомский Иван Иванович) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин мебели «СеСлав-сервис» (ООО «СеСлав-сервис») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин дверей «Ваши двери» (Частное предприятие «Ваши двери») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин климатического оборудования «Эпоха Комфорта» (ООО «Эпоха бизнеса») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; интернет-магазин мебели «Мир Уюта» (ИП Васильева Ольга Николаевна) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; производство деревянных конструкций «AX BANYA» (ИП Храмцов Андрей Александрович) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.
С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.
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