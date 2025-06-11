Сбер Банк (Беларусь) откроет новый офис в Минске (пр-т Рокоссовского, 80).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие состоится 13 июня с 14:00 до 18:00.

Новое отделение работает для обслуживания физических лиц. В честь этого события Сбер подготовил праздник для всей семьи: в специальной фотобудке рядом с весёлыми уточками можно запечатлеть моменты с близкими и попробовать мороженое с разными вкусами.

Начните знакомство ребёнка с основами финансовой грамотности со Сбером: оформите Детскую карту прямо на месте за 1 копейку и получите полезный подарок — стильную брендированную сумку для сменной обуви.

График работы нового офиса для физических лиц с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00. Суббота-воскресенье — выходные дни.