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Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) 13 ИЮНЯ ОТКРОЕТ НОВЫЙ ОФИС В МИНСКЕ
10:26 12.06.2025
Сбер Банк (Беларусь) откроет новый офис в Минске (пр-т Рокоссовского, 80).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие состоится 13 июня с 14:00 до 18:00.
Новое отделение работает для обслуживания физических лиц. В честь этого события Сбер подготовил праздник для всей семьи: в специальной фотобудке рядом с весёлыми уточками можно запечатлеть моменты с близкими и попробовать мороженое с разными вкусами.
Начните знакомство ребёнка с основами финансовой грамотности со Сбером: оформите Детскую карту прямо на месте за 1 копейку и получите полезный подарок — стильную брендированную сумку для сменной обуви.
График работы нового офиса для физических лиц с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00. Суббота-воскресенье — выходные дни.
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