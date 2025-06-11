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Банковские новости РБ
К СЕРВИСУ БЕЛАРУСБАНКА ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ПОЧТИ 5 ТЫС. МАГАЗИНОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
17:15 11.06.2025
К сервису Беларусбанка по выдаче наличных в торговых точках уже подключились 4,7 тыс. магазинов по всей стране.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, 1,6 тыс. из них располагаются в сельской местности. Со старта функционирования сервиса с его помощью проведено более 860 тыс. операций на общую сумму свыше 65 млн рублей. В 2020 году все начиналось с 10 операций в месяц на сумму 1 тыс. рублей, а в 2025-м только за пять месяцев проведено 203 тыс. операций и выдано почти 17,3 млн рублей.
Стимулирование роста уровня жизни в каждом уголке страны, забота об удобстве клиентов, особенно из небольших и удаленных населенных пунктов, повышение качества и доступности финансовых услуг — это важнейшие задачи, которые Беларусбанк последовательно решает, активно развивая и масштабируя сервис по снятию наличных в организациях торговли и сервиса.
Понять, что в магазине можно получить деньги с карты, просто: рядом с кассой будет размещена специальная наклейка в виде зеленого кошелька. За одну операцию допускается снятие до 5 базовых величин (210 рублей). По картам Беларусбанка комиссия за это не взимается.
Сервис доказал свою востребованность не только среди покупателей, но и владельцев бизнеса. Подключившиеся к нему субъекты хозяйствования увеличивают товарооборот за счет привлечения новых клиентов, а также сокращают время на сдачу выручки и расходы на инкассацию денежной наличности.
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