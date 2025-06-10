Банк БелВЭБ с 10:00 11 июня 2025 года отменяет комиссию за перевод денег в белорусских рублях на текущие счета через систему ЕРИП. Ранее при сумме переводов свыше 30 000 рублей в месяц комиссия составляла 1% от суммы превышения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь можно бесплатно переводить деньги на свой счет или счета родных, друзей и знакомых в Банке БелВЭБ. Для этого достаточно указать номер счета или мобильный телефон получателя и сумму перевода.

Соответствующие изменения внесены в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».