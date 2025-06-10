Банк БелВЭБ с 10 июня 2025 года возобновил прием документов от физических лиц на получение кредита, увеличение размера кредита (лимита) по программе кредитования «Уласная маёмасць».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости на сумму, не превышающую 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности заявителя. Кроме того, по этой программе есть возможность рефинансировать свой действующий кредит, полученный ранее на финансирование жилья.

Кредит можно оформить в любом офисе банка на следующих условиях: срок кредитования – до 20 лет, процентная ставка – 18,18% годовых.