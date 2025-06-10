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Банковские новости РБ


ТЕХНОЛОГИИ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТОВ: СВЫШЕ 416 ТЫСЯЧ КАРТ БЕЛАРУСБАНКА ДОСТАВЛЕНЫ БЕЗ ВИЗИТА В БАНК


15:47 10.06.2025

Почти 4 года назад крупнейший банк страны запустил новую услугу – доставку платежных карт по почте. Сервисом воспользовались 416 тысяч раз. Именно такое количество карточек доставлено по почте клиентам банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис доступен при оформлении карточек в отделениях банка, Интернет-банкинге и в приложении М-Belarusbank. Вне зависимости от канала оформления, карточку доставят в почтовый ящик по адресу, который указывает сам клиент.

Сервис абсолютно безопасен: карточка доставляется без конверта с ПИН-кодом, его в последующем необходимо получить самостоятельно в дистанционных сервисах банка по технологии e-PIN. А первая успешная операция – снятие наличных, пополнение карты, перевод средств, просмотр баланса, оплата товаров и услуг – подтверждает получение карточки в конверте и активирует ее. До совершения одной из перечисленных операций никто не сможет ею воспользоваться.

Если почтового ящика нет или он открыт, то за готовой карточкой нужно обратиться в отделение почты. Там она будет храниться в течение 30 дней после поступления, по истечении этого времени ее вернут в банк.

К слову, карточку можно оформить к новому и действующему счету.
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