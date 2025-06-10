Банковские новости РБ

АЛЬФА БАНК C 10 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В BYN

13:45 10.06.2025 Альфа Банк с 10 июня снижает ставки по вкладам в BYN. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения ставок коснулись следующих депозитов: по вкладу Альфа-Вклад (отзывной) на 367 дней, ставка составит 6,50% годовых; «Альфа-Сейф» (отзывный) на 13 месяцев - ставка для непрерывного остатка - 6,00%; Альфа-Парус (отзывный) на 18 месяцев: Сумма: 100 – 10 000, ставка - 6,00 % Сумма: 10 000,01-50 000, ставка - 6,00 % Сумма: 50 000,01 – 100 000, ставка - 6,50 % Сумма: 100 000,01 – 2 000 000, ставка - 7,00%; Альфа-Вклад (безотзывной): на 60 дней - 5,00% на 100 дней - 6,00%; Альфа-Вклад (безотзывной) на 5 месяцев - ставка 8,00%; Альфа-Вклад (безотзывной) на 7 месяцев - ставка 10,00%.