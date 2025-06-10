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Банковские новости РБ
АЛЬФА БАНК C 10 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В BYN
13:45 10.06.2025
Альфа Банк с 10 июня снижает ставки по вкладам в BYN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения ставок коснулись следующих депозитов: по вкладу Альфа-Вклад (отзывной) на 367 дней, ставка составит 6,50% годовых;
«Альфа-Сейф» (отзывный) на 13 месяцев - ставка для непрерывного остатка - 6,00%;
Альфа-Парус (отзывный) на 18 месяцев:
Сумма: 100 – 10 000, ставка - 6,00 %
Сумма: 10 000,01-50 000, ставка - 6,00 %
Сумма: 50 000,01 – 100 000, ставка - 6,50 %
Сумма: 100 000,01 – 2 000 000, ставка - 7,00%;
Альфа-Вклад (безотзывной):
на 60 дней - 5,00%
на 100 дней - 6,00%;
Альфа-Вклад (безотзывной) на 5 месяцев - ставка 8,00%;
Альфа-Вклад (безотзывной) на 7 месяцев - ставка 10,00%.
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