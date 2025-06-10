ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


АЛЬФА БАНК C 10 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В BYN


13:45 10.06.2025

Альфа Банк с 10 июня снижает ставки по вкладам в BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения ставок коснулись следующих депозитов: по вкладу Альфа-Вклад (отзывной) на 367 дней, ставка составит 6,50% годовых;

«Альфа-Сейф» (отзывный) на 13 месяцев - ставка для непрерывного остатка - 6,00%;

Альфа-Парус (отзывный) на 18 месяцев:

Сумма: 100 – 10 000, ставка - 6,00 %

Сумма: 10 000,01-50 000, ставка - 6,00 %

Сумма: 50 000,01 – 100 000, ставка - 6,50 %

Сумма: 100 000,01 – 2 000 000, ставка - 7,00%;

Альфа-Вклад (безотзывной):

на 60 дней - 5,00%

на 100 дней - 6,00%;

Альфа-Вклад (безотзывной) на 5 месяцев - ставка 8,00%;

Альфа-Вклад (безотзывной) на 7 месяцев - ставка 10,00%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.06.2025
валюта курс
EUR 3.4151
USD 2.9915
RUB 3.7888
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4073 -0.0259
USD 2.9915 -0.0038
RUB 3.7888 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4250 3.4280
USD 2.9830 2.9900
RUB 3.7660 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1480
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 79.0000 79.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте