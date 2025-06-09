МТБанк активно внедряет продуктовые команды для разработки и реализации инновационных цифровых решений, сообщает пресс-служба финучреждения.

Такой подход повышает ценность, которую может давать банк клиенту. Своим опытом представители МТБанка поделились на форуме Product Demo Day, которая прошла в Минске и собрала представителей различных сфер бизнеса.

Заместитель председателя Правления МТБанка Ольга Цуран поделилась успешными кейсами трансформации подходов к управлению продуктами: продуктовой модели и ключевых изменениях в организации структурных коммуникаций, которые стали основой для этих преобразований.

В МТБанке продуктовые команды объединяют специалистов разных направлений. Они отличаются высоким уровнем самоорганизации в части разделения задач, расстановки приоритетов и планирования работы. Роли в команде распределены, но при этом в ней открыто обсуждают все вопросы – и голос каждого важен, ведь наши ценности - это открытость и уважение.

«Вместо KPI в продуктовых командах работают OKR (годовой или трехгодовой), разбитый на промежуточные треки. Это позволяет ставить амбициозные цели и оценивать прогресс в их достижении, создает уникальную мотивацию для реализации конкретного продукта в конкретной команде», – отметила Ольга Цуран.

Что касается разработки инновационных продуктов, кейсом МТБанка на Product Demo Day поделились начальник управления кредитования малого и микробизнеса Анастасия Шерементьева и руководитель направления развития клиентского опыта Марина Малашенок. Они представили «Бизнес-экспресс. Онлайн». Продукт можно оформить полностью онлайн без визита в отделение и получить средства на срок до 36 месяцев на любые цели.

Традиционно доступ к онлайн кредитованию есть только у действующих клиентов банка. В МТБанке поставили цель: «Бизнес-экспресс онлайн» должен быть доступен клиентам любого банка. Клиент до открытия счета может подать онлайн пакет документов и в течение 2 минут получить ответ с предоодобренной суммой и после этого уже открывать счет. Среди особенностей продукта также - максимально короткий клиентский путь за счет предзаполнения данных о клиенте из различных источников.

Итогом конференции стало награждение героев Product Demo Day. МТБанк отметили специальным призом «За честность и открытость», банк на протяжении многих лет представляет рынку не только свои инновационные продукты, но и открыто делиться своей экспертизой.

Product Demo Day – важное событие для команд, которые занимаются цифровыми продуктами. На конференции компании делятся только практическим опытом. Участники презентуют готовые решения, их влияние на бизнес и фидбек пользователей. В этом году они представили более 20 кейсов.