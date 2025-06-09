В Гомеле при активном участии Белагропромбанка состоялся конкурс стартап-проектов SMARTGOMEL. Ежегодный конкурс бизнес-идей проходит под эгидой технопарка «Коралл» и СЭЗ «Гомель-Ратон».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, участники представили свои проекты в пяти номинациях: от бизнес-идей школьников и лицеистов до стартапов в здравоохранении и социальной сфере. Из 55 проектов до финала дошли 47. Главными критериями отбора стартапов стали соответствие формату конкурса, качественное оформление документации, возможность реализации проекта на рынке.

Участие в конкурсе приняли и действующие резиденты технопарка «Коралл». Наиболее перспективными и актуальными оказались проект «Реле задержки включения/выключения на микроконтроллере PIC12F683» Дмитрия Постника в номинации JUNIOR, проект «Мультиагентная AI-система «студент-преподаватель»» Виктора Иванова в номинации MedTech, стартап KLIFFORT Тимофея Курченка и проект «Роботизированный технологический комплекс для укладки на базе промышленного шарнирного робота» Артура Кожемякина и Натальи Яцыны в номинации TechNet. Последний завоевал Гран-при конкурса. Отрадно отметить, что данный проект в свое время дважды одержал победу в номинации TechNet на конкурсе «Стартап-марафон» Белагропромбанка (в 2022 и 2024 гг.), получив дополнительный ресурс для развития. Также на конкурсе SMARTGOMEL были презентованы и получили высокую оценку два проекта, участвующие в этом году в 4-м сезоне «Стартап-марафона» банка.

Вовлеченность Белагропромбанка в движение по поддержке стартап-проектов – часть стратегии банка, нацеленной на развитие малого и среднего бизнеса в стране. Белагропромбанк проводит последовательную политику в деле развития инновационного предпринимательства. Помощь в организации и проведении подобных мероприятий позволяет не только находить новые идеи, но и совместно с авторами стартапов планировать возможные точки роста их проектов, в том числе с использованием инструментов финансовой и нефинансовой поддержки банка – например, Центров притяжения Igrow, где можно бесплатно получить не только консультацию по финансовым вопросам, но и актуальную информацию в области налогообложения, юриспруденции, кадрового учета, маркетинга и т.д.

По итогам конкурса бизнес-идей SMARTGOMEL победители получили дипломы и ценные призы от организаторов, а также возможность стать резидентами технопарка.