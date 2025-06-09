ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ КОНКУРСА СТАРТАПОВ SMARTGOMEL


09:25 10.06.2025

В Гомеле при активном участии Белагропромбанка состоялся конкурс стартап-проектов SMARTGOMEL. Ежегодный конкурс бизнес-идей проходит под эгидой технопарка «Коралл» и СЭЗ «Гомель-Ратон».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, участники представили свои проекты в пяти номинациях: от бизнес-идей школьников и лицеистов до стартапов в здравоохранении и социальной сфере. Из 55 проектов до финала дошли 47. Главными критериями отбора стартапов стали соответствие формату конкурса, качественное оформление документации, возможность реализации проекта на рынке.

Участие в конкурсе приняли и действующие резиденты технопарка «Коралл». Наиболее перспективными и актуальными оказались проект «Реле задержки включения/выключения на микроконтроллере PIC12F683» Дмитрия Постника в номинации JUNIOR, проект «Мультиагентная AI-система «студент-преподаватель»» Виктора Иванова в номинации MedTech, стартап KLIFFORT Тимофея Курченка и проект «Роботизированный технологический комплекс для укладки на базе промышленного шарнирного робота» Артура Кожемякина и Натальи Яцыны в номинации TechNet. Последний завоевал Гран-при конкурса. Отрадно отметить, что данный проект в свое время дважды одержал победу в номинации TechNet на конкурсе «Стартап-марафон» Белагропромбанка (в 2022 и 2024 гг.), получив дополнительный ресурс для развития. Также на конкурсе SMARTGOMEL были презентованы и получили высокую оценку два проекта, участвующие в этом году в 4-м сезоне «Стартап-марафона» банка.

Вовлеченность Белагропромбанка в движение по поддержке стартап-проектов – часть стратегии банка, нацеленной на развитие малого и среднего бизнеса в стране. Белагропромбанк проводит последовательную политику в деле развития инновационного предпринимательства. Помощь в организации и проведении подобных мероприятий позволяет не только находить новые идеи, но и совместно с авторами стартапов планировать возможные точки роста их проектов, в том числе с использованием инструментов финансовой и нефинансовой поддержки банка – например, Центров притяжения Igrow, где можно бесплатно получить не только консультацию по финансовым вопросам, но и актуальную информацию в области налогообложения, юриспруденции, кадрового учета, маркетинга и т.д.

По итогам конкурса бизнес-идей SMARTGOMEL победители получили дипломы и ценные призы от организаторов, а также возможность стать резидентами технопарка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2025
валюта курс
EUR 3.4220
USD 2.9953
RUB 3.7845
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4332 +0.0111
USD 2.9953 -0.0017
RUB 3.7845 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4250 3.4280
USD 2.9830 2.9900
RUB 3.7660 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1480
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 79.0000 79.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте