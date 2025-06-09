Банк БелВЭБ улучшил условия по безотзывным срочным вкладам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок пополнения по таким депозитам, оформленным с 06.06.2025, увеличен до 30 дней для вкладов в белорусских рублях со сроками размещения от 3 до 24 месяцев.

Теперь у клиента есть целый месяц, чтобы пополнить вклад и увеличить доход.