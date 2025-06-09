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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИЛ СРОК ПОПОЛНЕНИЯ БЕЗОТЗЫВНЫХ ВКЛАДОВ
15:43 09.06.2025
Банк БелВЭБ улучшил условия по безотзывным срочным вкладам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок пополнения по таким депозитам, оформленным с 06.06.2025, увеличен до 30 дней для вкладов в белорусских рублях со сроками размещения от 3 до 24 месяцев.
Теперь у клиента есть целый месяц, чтобы пополнить вклад и увеличить доход.
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