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Банковские новости РБ
МТБАНК ОТКРЫЛ ОБНОВЛЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ВИТЕБСКЕ
13:52 09.06.2025
МТБанк открыл обновленное отделение для физических лиц в Витебске на проспекте Черняховского, 6.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, модернизация является частью стратегии банка по созданию комфортной клиентской среды и повышению качества обслуживания.
После реконструкции клиенты получили доступ к полному спектру банковских услуг в современном формате. В отделении можно оформить дебетовые и кредитные карты, совершать платежи и переводы, обменивать валюту, получать кредиты и открывать депозиты, а также заводить базовые счета для пенсий и социальных выплат. Особое внимание уделено клиентам премиального сегмента Prime Line, для которых создана отдельная зона с персональным обслуживанием.
Отделение поддерживает pet-friendly политику, создавая комфортные условия для всех категорий клиентов.
Режим работы следующий: пн. – пт.: 9:00 – 19:00; сб.: 10.00 – 16.00; вс.: выходной.
Офис Prime Line работает: пн. – пт.: 9:00 – 18:00; обед: 13:00 – 14:00; сб., вс.: выходной.
При этом банкомат находится в отдельной зоне и доступен 24/7. МТБанк продолжает развивать сеть отделений, предлагая жителям Беларуси современные банковские решения и качественный сервис.
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