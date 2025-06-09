Банковские новости РБ

МТБАНК ОТКРЫЛ ОБНОВЛЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ВИТЕБСКЕ

13:52 09.06.2025 МТБанк открыл обновленное отделение для физических лиц в Витебске на проспекте Черняховского, 6. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, модернизация является частью стратегии банка по созданию комфортной клиентской среды и повышению качества обслуживания. После реконструкции клиенты получили доступ к полному спектру банковских услуг в современном формате. В отделении можно оформить дебетовые и кредитные карты, совершать платежи и переводы, обменивать валюту, получать кредиты и открывать депозиты, а также заводить базовые счета для пенсий и социальных выплат. Особое внимание уделено клиентам премиального сегмента Prime Line, для которых создана отдельная зона с персональным обслуживанием. Отделение поддерживает pet-friendly политику, создавая комфортные условия для всех категорий клиентов. Режим работы следующий: пн. – пт.: 9:00 – 19:00; сб.: 10.00 – 16.00; вс.: выходной. Офис Prime Line работает: пн. – пт.: 9:00 – 18:00; обед: 13:00 – 14:00; сб., вс.: выходной. При этом банкомат находится в отдельной зоне и доступен 24/7. МТБанк продолжает развивать сеть отделений, предлагая жителям Беларуси современные банковские решения и качественный сервис.