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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ НА PRODUCT DEMO DAY
10:07 09.06.2025
Контакт-центр Беларусбанка поделился опытом модернизации системы управления знаниями на Product Demo Day 2025.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мероприятие Product Demo Day 2025, организованное компанией Digital Line, которое собрало более 20 спикеров, включая представителей банков, телекоммуникационных и IT-компаний, а также специалистов по развитию цифровых продуктов и клиентского опыта.
Беларусбанк на конференции представила директор Контакт-центра Снежана Сацура. Руководитель поделилась опытом модернизации системы управления знаниями, направленной на повышение качества клиентского сервиса и эффективности внутренних процессов.
«Внедрение новой платформы управления знаниями, которая обеспечивает быстрый и удобный доступ операторов к актуальной информации, способствует стандартизации обслуживания и помогает сотрудникам быстрее находить ответы на вопросы клиентов, — отметила в своем выступлении директор Контакт-центра. — Закономерно это ведет к повышению качества обслуживания»
Участие в Product Demo Day 2025 позволило банку продемонстрировать практические шаги в направлении цифровых изменений и обменяться опытом с представителями ведущих финансовых и технологических компаний.
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