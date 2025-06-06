Контакт-центр Беларусбанка поделился опытом модернизации системы управления знаниями на Product Demo Day 2025.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мероприятие Product Demo Day 2025, организованное компанией Digital Line, которое собрало более 20 спикеров, включая представителей банков, телекоммуникационных и IT-компаний, а также специалистов по развитию цифровых продуктов и клиентского опыта.

Беларусбанк на конференции представила директор Контакт-центра Снежана Сацура. Руководитель поделилась опытом модернизации системы управления знаниями, направленной на повышение качества клиентского сервиса и эффективности внутренних процессов.

«Внедрение новой платформы управления знаниями, которая обеспечивает быстрый и удобный доступ операторов к актуальной информации, способствует стандартизации обслуживания и помогает сотрудникам быстрее находить ответы на вопросы клиентов, — отметила в своем выступлении директор Контакт-центра. — Закономерно это ведет к повышению качества обслуживания»

Участие в Product Demo Day 2025 позволило банку продемонстрировать практические шаги в направлении цифровых изменений и обменяться опытом с представителями ведущих финансовых и технологических компаний.