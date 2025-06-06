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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСКАЕТ УСЛУГУ «БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА» ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НА КРУПНУЮ СУММУ
15:09 06.06.2025
Банк БелВЭБ запускает новую услугу «Безопасная сделка», предназначенную для обеспечения надежных и прозрачных валютно-обменных операций при проведении сделок купли-продажи (например, недвижимости или автотранспорта).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис разработан с учетом современных требований безопасности и удобства, предоставляя покупателям и продавцам защиту от финансовых рисков.
Как работает «Безопасная сделка»:
1. В Банк БелВЭБ обращаются продавец и покупатель, заключившие договор купли-продажи (дом, гараж, дача, автомобиль, мотоцикл и т. д.).
2. Банк информирует стороны об актуальном валютном курсе и условиях проведения операции.
3. Специалист банка проверяет личные документы, договор и источник происхождения наличных денежных средств, если сумма превышает 2000 базовых величин.
4. Осуществляется проверка подлинности банкнот и проводится валютно-обменная операция.
После завершения сделки продавец может снять наличные, сохранить средства в банковской ячейке, оставить их на счете, разместить в депозит, осуществить межбанковский перевод.
Преимущества сервиса «Безопасная сделка»: проверка подлинности банкнот и пересчет наличных средств; защита от колебаний валютного курса; максимально выгодные условия покупки/продажи валюты.
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