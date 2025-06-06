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Банковские новости РБ


В СБЕРБАНК ОНЛАЙН ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС – ВИРТУАЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК ДИСКОНТНЫХ И БОНУСНЫХ КАРТ


09:36 06.06.2025

В СберБанк Онлайн ОАО «Сбер Банк» можно воспользоваться новым сервисом – виртуальный кошелек дисконтных и бонусных карт магазинов прямо внутри приложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь необязательно носить их с собой – достаточно сохранить электронный вариант в мобильном банке и предъявлять сотруднику торговой точки штрих-код карты на экране смартфона.

Чтобы начать работу с новым сервисом, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Главная» - «Виджеты» -«Дисконтные карты».

2. Нажмите кнопку «Добавить карту».

3. Сделайте фотографию обеих сторон пластиковой карты (можно также выбрать снимок из галереи).

Система автоматически распознаёт штрих-код или QR-код. Но если сканирование не сработало, введите данные вручную.

После добавления карта доступна для быстрого просмотра и предъявления в магазинах. Удобная сортировка позволяет расположить карточки в алфавитном порядке или выстроить их вручную по своему усмотрению. Так же вы можете поделиться номером карты с друзьями и близкими: для этого нажмите на значок трёх точек сверху справа и выберите «Скопировать».

Обновление доступно владельцам Android только при наличии установленной последней версии программного обеспечения – 3.10.1. Теперь невозможно упустить выгоду: любимые скидки всегда с вами.
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