По результатам 2024 года макроаналитики Приорбанка признаны лучшими в прогнозировании курса белорусского рубля на премии FocusEconomics Analyst Forecast Awards, сообщает пресс-служба банка.

FocusEconomics Analyst Forecast Awards — это ежегодная награда, которая присуждается наиболее точным макроаналитикам в более чем 100 странах по шести ключевым показателям: ВВП, исполнение бюджета, инфляция, ставка рефинансирования, обменный курс и счет текущих операций.

Эксперты оценивают точность прогнозов, представленных в опросе Consensus Forecast, ранжируя прогнозистов по среднему значению ошибок их прогнозов. Ошибки определяются как абсолютная разница между индивидуальным прогнозом и фактическим результатом макроэкономического показателя/цены товара. Чтобы определить лучших прогнозистов, анализируются прогнозы, представленные в ежемесячном опросе в течение 22 месяцев.