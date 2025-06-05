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Банковские новости РБ
МАКРОАНАЛИТИКИ ПРИОРБАНКА ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ КУРСА БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
14:05 05.06.2025
По результатам 2024 года макроаналитики Приорбанка признаны лучшими в прогнозировании курса белорусского рубля на премии FocusEconomics Analyst Forecast Awards, сообщает пресс-служба банка.
FocusEconomics Analyst Forecast Awards — это ежегодная награда, которая присуждается наиболее точным макроаналитикам в более чем 100 странах по шести ключевым показателям: ВВП, исполнение бюджета, инфляция, ставка рефинансирования, обменный курс и счет текущих операций.
Эксперты оценивают точность прогнозов, представленных в опросе Consensus Forecast, ранжируя прогнозистов по среднему значению ошибок их прогнозов. Ошибки определяются как абсолютная разница между индивидуальным прогнозом и фактическим результатом макроэкономического показателя/цены товара. Чтобы определить лучших прогнозистов, анализируются прогнозы, представленные в ежемесячном опросе в течение 22 месяцев.
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