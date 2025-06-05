В Пекине 5 июня в головном офисе Государственного банка развития Китая состоялось XXI заседание Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС). Об

Участие в нем с докладом принял заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич. Банк с 2012 года принимает участие в мероприятиях МБО ШОС в качестве партнера.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», в связи с повышением в 2024 году статуса Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества до полноправного участника, Беларусбанк как главный государственный коммерческий банк Беларуси при поддержке Государственного банка развития Китая (председательствующий банк в МБО ШОС с октября 2024 года по октябрь 2025 года) прошел все положенные уставом Объединения процедуры и единогласным решением 5 июня 2025 года принят в состав банков-участников МБО ШОС.

«Прошлый год ознаменован важным историческим событием – Беларусь на гостеприимной казахстанской земле принята в семью стран Шанхайской организации сотрудничества. Под председательством Государственного банка развития Китая участники МБО ШОС проделали большую плодотворную работу. Среди ее результатов – единогласное решение принять Беларусбанк в состав полноправных участников, — отметил в ходе выступления Виктор Ананич. — В новом качестве мы продолжим следовать всем правилам членства в Объединении, будем с большей энергией выступать с полезными инициативами в интересах многостороннего финансового сотрудничества наших стран».

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества господин Сохайл Хан, Советник департамента по делам Европы и Азии Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики господин Чэнь Дайвэнь, Председатель Правления Государственного банка развития Китая господин Чжао Хуань, а также руководители делегаций банков-членов МБО ШОС в ходе своих выступлений на заседании приветствовали вступление Беларусбанка в состав полноправных участников Объединения.

«Беларусбанк, имея за спиной большой опыт, внесет новый практический вклад в копилку МБО», - отметил заместитель генерального секретаря ШОС господин Сохайл Хан.

Межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества образовано 26 октября 2005 года. Деятельность Объединения направлена на поддержку экономического сотрудничества региона ШОС. В состав Объединения входят по одному национальному финансовому институту от каждой страны-участницы ШОС - ОАО «Сберегательный Банк «Беларусбанк», АО «Банк развития Казахстана», ОАО «Элдик Банк» (Кыргызская Республика), Государственный банк развития Китая, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Habib Bank Limited (Пакистан), Индийская инфраструктурная финансовая компания, Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбанк», Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан), а также 2 банка-партнера (Евразийский банк развития и Банк развития Монголии).