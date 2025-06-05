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Банковские новости РБ


ПРИОРБАНК ПРИОБРЕЛ АКЦИИ СОБСТВЕННОГО ВЫПУСКА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОССОБСТВЕННОСТИ


10:32 05.06.2025

На Общем Собрании акционеров Приорбанка, состоявшемся 28 мая 2025 года, акционеры приняли решение о приобретении банком собственных акций, находящихся в государственной собственности, доля которой составляет 6,31% от уставного фонда. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

«Эта сделка призвана увеличить консолидацию акционерного капитала у частных инвесторов и потенциал для развития международного платежного бизнеса банка. Приорбанк демонстрирует стабильно высокие показатели эффективности и чистой прибыли, что в свою очередь положительно сказывается на увеличении рыночной капитализации и дивидендного потенциала банка. Стратегия развития банка включает в себя дальнейшее расширение географии международного бизнеса, включая ближневосточный и азиатско-тихоокеанский регионы, а также укрепление исторически сложившихся позитивных отношений с европейскими банками» - прокомментировал решение член Наблюдательного Совета Приорбанка Сухаил Альотайба, акционер Soven 1 Holding Ltd (компания, владеющая 100% акций C1 СИС Риджен Холдинг ГмбХ).
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