Ассоциация белорусских банков и Ассоциация банков Вьетнама 22 января 2025 г. заключили Меморандум о сотрудничестве.

Соглашение в режиме видеоконференции подписали руководители банковских объединений двух стран: с белорусской стороны – Председатель Ассоциации Михаил Проворов, с вьетнамской – Заместитель Председателя – Генеральный секретарь Ассоциации доктор Нгуен Кыок Хунг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации, предварительная договоренность о заключении Меморандума была достигнута в октябре прошлого года в ходе делового визита в составе делегации Национального банка Беларуси во Вьетнам Председателя Ассоциации белорусских банков Михаила Проворова.

«В частности, мы договорились обмениваться накопленным опытом, проводить обучение кадров, реализовывать другие совместные мероприятия. Чувствуя взаимный интерес, не сомневаюсь, что мы проложим мосты для сотрудничества между соответствующими финансовыми отраслями наших стран», – прокомментировал подписание соглашения Михаил Проворов.

Об Ассоциации. Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет все банки и небанковские кредитно-финансовые организации страны, а также 12 организаций смежных секторов финансового рынка. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также Финансово-бизнес ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества.