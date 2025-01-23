|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛОРУССКИЕ И ВЬЕТНАМСКИЕ БАНКИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
14:45 23.01.2025
Ассоциация белорусских банков и Ассоциация банков Вьетнама 22 января 2025 г. заключили Меморандум о сотрудничестве.
Соглашение в режиме видеоконференции подписали руководители банковских объединений двух стран: с белорусской стороны – Председатель Ассоциации Михаил Проворов, с вьетнамской – Заместитель Председателя – Генеральный секретарь Ассоциации доктор Нгуен Кыок Хунг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации, предварительная договоренность о заключении Меморандума была достигнута в октябре прошлого года в ходе делового визита в составе делегации Национального банка Беларуси во Вьетнам Председателя Ассоциации белорусских банков Михаила Проворова.
«В частности, мы договорились обмениваться накопленным опытом, проводить обучение кадров, реализовывать другие совместные мероприятия. Чувствуя взаимный интерес, не сомневаюсь, что мы проложим мосты для сотрудничества между соответствующими финансовыми отраслями наших стран», – прокомментировал подписание соглашения Михаил Проворов.
Об Ассоциации. Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет все банки и небанковские кредитно-финансовые организации страны, а также 12 организаций смежных секторов финансового рынка. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также Финансово-бизнес ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2025
Курсы в банках
на 23.01.2025
Конвертация в банках
на 23.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте