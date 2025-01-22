Банк БелВЭБ с 22.01.2025 запустил кредитование физических лиц – плательщиков налога на профессиональный доход.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такие клиенты могут оформить в банке кредит на потребительские нужды до 10 000 рублей на срок до 7 лет.

Оформить заявку на получение кредита можно в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ. Заявка рассматривается в течение одного рабочего дня.

Пакет документов, предоставляемых для получения кредита, включает: 1. документ, удостоверяющий личность; 2.справку о доходах по форме банка (заполняется в банке); 3. документ из налоговых органов с указанием даты постановки на регистрационный учет и УНП; 4. документы, подтверждающие уплату налогов за 3 месяца, предшествующие подаче заявки (выписка из данных учета об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин) и квитанции об оплате налога). Период в статусе плательщика налога на профессиональный доход должен составлять не менее 6 месяцев на дату предоставления документов.

Процентная ставка по кредиту – от 15,9% годовых.

«Для нас очень важно делать продукты доступными для всех жителей нашей страны, независимо от вида их деятельности. Теперь и категория самозанятых клиентов может достаточно оперативно взять кредит в Банке БелВЭБ на любые потребительские нужны», – отметили в департаменте розничных продуктов банка.