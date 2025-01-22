Банк развития за три года увеличил объем финансирования белорусского экспорта в пять раз. Об этом заявил председатель правления Банка развития Сергей Столярчук в ходе семинара по поддержке белорусского экспорта

По словам руководителя банка, в прошлом году Банк развития достиг рекордных показателей по поддержке белорусского экспорта – 7,5 млрд рублей направлено на эти цели. За три года его финансирование Банком выросло в пять раз, а доля в республиканском объеме – более чем в 3 раза с 1,6 до 5,1%. Существенно расширилась география поставок в страны дальней дуги. Если в 2022 году было две страны, то сейчас на этапах структурирования и активного финансирования находятся 10 государств.

«В этом году белорусской экономике необходимо обеспечить рост ВВП не менее 104,1% за счет трех сопряженных государственных программ: производственной, экспортной и инвестиционной. Экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,4%, ключевым фактором его роста станет наращивание физических объемов. Это серьезные цифры, от которых зависит благосостояние нашей страны и граждан, – сказал Сергей Столярчук.

Все имеющиеся в стране механизмы поддержки для работы за рубежом широко востребованы у отечественных производителей, а большое количество участников семинара, а это очно и в онлайн формате более 400 представителей организаций всех форм собственности, республиканских органов госуправления, свободных экономических зон и профильных объединений, заинтересованных в увеличении поставок своих товаров и услуг за рубеж, являются тому подтверждением.

«Созданная в Банке развития экосистема поддержки, а это экспортное кредитование, факторинг, лизинг, нефинансовая поддержка по принципу «Одно окно» через Агентство внешнеэкономической деятельности, позволяет эффективно решать предприятиям задачи по наращиванию внешнеторгового взаимодействия. Сегодня каждый выданный Банком кредитный рубль обеспечивает три рубля валютной выручки», – рассказал Сергей Столярчук.

Среди участников мероприятия – клиенты Банка развития. Эти предприятия не понаслышке знают, что сотрудничество с финансовым институтом позволяет выгодно реализовывать крупные экспортные проекты. В их числе – Борисовский завод «Металлист», который производит сельскохозяйственную технику и оборудование. Порядка 50% своей продукции предприятие отправляет на экспорт. По словам заместителя директора по финансовым и экономическим вопросам Анастасии Батраковой, в основном это рынки России и Казахстана, но завод работает и над расширением географии поставок – не так давно представители предприятия посещали Никарагуа.

«Государственная поддержка для нас, бесспорно, очень важна. С этим в нашей республике, на мой взгляд, все в полном порядке. В частности, финансирование в рамках программы Банка развития предоставляется как отечественным производителям, так и конечным потребителям, что является хорошим конкурентным преимуществом. Часто поступают запросы от покупателей продукции на такое финансирование, и Банк развития достаточно успешно помогает их реализовать», – поделилась мнением Анастасия Батракова.

На протяжении всего дня участники семинара обсуждали вопросы и разбирали практические кейсы, касающиеся механизмов стимулирования конечного покупателя белорусских товаров и услуг, подходов к оценке и структурированию экспортных сделок, страхованию рисков, а также узнали о нефинансовых инструментах поддержки, новых трендах и тенденциях зарубежных рынков.