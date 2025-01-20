К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин дверей и фурнитуры «Два на метр» (ИП Микийчук Владимир Николаевич) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; салон душевых кабин и дизайн-радиаторов «Kermi Hall» и интернет-магазин отопления, вентиляции и сантехники «Компания Теплов» (Частное предприятие «ТЕПЛОВ») – срок рассрочки 3 и 6 месяцев.

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.