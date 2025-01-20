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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫЛ ОТДЕЛЕНИЕ В ТЦ GREEN CITY


10:44 21.01.2025

Мини-офис ВТБ (Беларусь) открылся на 2 этаже одного из крупнейших торговых центров Минска Green City. Отделение работает с ежедневно с 10:00 до 22:00. Клиенты могут оформить в нем основные банковские продукты и воспользоваться кассами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в отделении можно оформить платежную или кредитную карту, открыть вклад или кредит, а также подключить онлайн-сервисы. В офисе также работают две кассы.

«В 2024 году минские отделения банка в торговых центрах посетили более 360 тысяч клиентов. Мы продолжаем развивать нашу физическую сеть отделений, укрепляя присутствие банка в местах с высокой проходимостью горожан. Новый офис предоставит жителям самого густонаселенного Фрунзенского района столицы и туристам возможность совмещать покупки и отдых с удобным и быстрым банковским обслуживанием», – рассказал начальник управления повышения эффективности сети и клиентского сервиса ВТБ (Беларусь) Денис Коцюба.

ВТБ (Беларусь) представлен во всех крупных городах республики. Для удобства клиентов отделения банка также работают в торговых центрах Минска – EXPOBEL, МОМО, «Червенский», Prizma и Green City. Большинство операций можно совершать в онлайн-сервисах банка с дистанционной регистрацией для новых клиентов.
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