По итогам трех кварталов 2024 года банковскими работниками выявлено 484 поддельных денежных знака, из которых 482 – банкноты, 2 – монеты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 78,7%. Доля поддельных российских рублей составила 12,2%, евро – 7,9%, белорусских рублей – 1,0%.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года общее количество подделок уменьшилось на 20%. Количество поддельных долларов США уменьшилось на 24,9%, белорусских рублей – на 73,7%. Российских рублей увеличилось на 47,5%. Количество подделок евро осталось на прежнем уровне.

В г. Минске выявлено 49,2% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 5,0 - 16,1%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 51 населенном пункте.

За 9 месяцев 2024 года выявлялись поддельные доллары США номиналами 100 и 50 долларов – 86,4% и 13,4% соответственно, 20 долларов – 1 банкнота. В сравнении с тем же периодом 2023 года количество выявленных подделок номиналом 100 долларов уменьшилось на 12,7%, номиналом 50 долларов – на 59,8%, 20 долларов – на 2 банкноты.

Из числа выявленных поддельных долларов США восемь банкнот – шесть номиналом 50 долларов, по одной номиналами 20 и 100 долларов относилась к категории частичных подделок (за 9 месяцев 2023 года – пять банкнот). Данные подделки изготовлены из подлинных банкнот долларов США, на которых произведены изменения основных буквенноцифровых изображений на более высокий номинал.

К категории суперподделок относились пять банкнот номиналом 100 долларов США.

Выявленные поддельные доллары США являлись ранее известными разновидностями подделок.

Поддельные российские рубли выявлялись номиналами 5000, 2000 и 1000 рублей, основное количество составили банкноты номиналом 5000 рублей – 84,7%. В отличие от того же периода 2023 года количество банкнот номиналом 5000 рублей увеличилось на 42,9%, 1000 рублей – на пять банкнот, количество подделок номиналом 2000 рублей не изменилось, не выявлялись поделки банкнот номиналом 200 рублей.

Все поддельные российские рубли относились к ранее известным разновидностям подделок.

В указанном периоде в банкнотном строении поддельных евро преобладали банкноты номиналом 50 евро – 63,2%, выявлены единичные подделки евро номиналами 500, 200, 100, 20, 5 и 2 евро.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года выявлена одна поддельная банкнота номиналом 5 евро. Количество подделок номиналом 500 евро уменьшилось в 2 раза, номиналами 200, 100 и 20 евро – на одну штуку каждого номинала, номиналом 50 евро увеличилось в 1,5 раза.

Из выявленных поддельных банкнот евро 24 из них новой серии ”Европа“ – 21 банкнота номиналом 50 евро, 2 банкноты – 20 евро, одна банкнота – 5 евро.

Все поддельные евро относились к ранее известным разновидностям подделок.

За 9 месяцев 2024 года выявлены поддельные белорусские рубли только образца 2009 года номиналами 100 и 20 рублей – 4 и 1 штуки соответственно, в отличие от того же периода 2023 года, когда были выявлены поддельные банкноты образца 2009 года номиналами 100, 50, 20 и 10 рублей – 1, 2, 12 и 2 штуки соответственно, а также две подделки образца 2000 года номиналом 20000 рублей.

Подделки белорусских рублей изготовлены без имитации элементов защиты.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 94% поддельных долларов США (в основном плоская печать, а также глубокая печать), 75% поддельных евро (в основном плоская печать, а также глубокая печать), 10% поддельных российских рублей (плоская печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография).