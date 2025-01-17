|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ МЕХАНИЗМ ПРОВЕРКИ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЕВ КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА
11:36 20.01.2025
В Беларусбанке начал работать механизм, позволяющий анализировать информацию на принадлежность к неблагонадежным реквизитам и определять, например, счет или карточку, которые злоумышленники могли задействовать для вывода похищенных денег.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, механизм позволяет проверять используемые при совершении переводов реквизиты. Если они когда-либо фигурировали в преступных схемах, клиент не сможет завершить операцию и увидит уведомление: «Денежный перевод по указанным Вами реквизитам невозможен в связи с наличием у банка признаков несанкционированного перевода (возможным мошенничеством)». Решение об осуществлении переводов на указанный счет или карточку будет принято после проведения разбирательства правоохранительными органами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2025
Курсы в банках
на 20.01.2025
Конвертация в банках
на 20.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте