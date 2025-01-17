В Беларусбанке начал работать механизм, позволяющий анализировать информацию на принадлежность к неблагонадежным реквизитам и определять, например, счет или карточку, которые злоумышленники могли задействовать для вывода похищенных денег.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, механизм позволяет проверять используемые при совершении переводов реквизиты. Если они когда-либо фигурировали в преступных схемах, клиент не сможет завершить операцию и увидит уведомление: «Денежный перевод по указанным Вами реквизитам невозможен в связи с наличием у банка признаков несанкционированного перевода (возможным мошенничеством)». Решение об осуществлении переводов на указанный счет или карточку будет принято после проведения разбирательства правоохранительными органами.