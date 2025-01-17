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Банковские новости РБ


ПАРИТЕТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ


09:44 20.01.2025

Финансовым комитетом Паритетбанка утверждены изменения Сборника размеров платы, которые вступают в действие с 18.02.2025.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из Сборника исключен пункт 6.2.26, таким образом, отменяется комиссия за безналичное зачисление денежных средств на текущий расчетный счет на сумму более 750 000 долларов США в эквиваленте по курсу Национального банка в рамках одной операции.
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