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Банковские новости РБ
АЛЬФА БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
14:41 17.01.2025
Альфа Банк вносит изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 17 февраля вводится плата за совершение расходных операций за пределами РБ с использованием карт международных платежных систем, эмитированных банком:
по карте, выпущенной резиденту РБ, нерезиденту РБ в рамках зарплатного обслуживания, – 1% от суммы операции;
по карте, выпущенной нерезиденту РБ, – 3% от суммы операции.
При этом в течение 6 месяцев будет действовать акция, в соответствии с условиями которой вознаграждение не будет взиматься в случае, если валюта операции совпадает с валютой счета, к которой выпущена карта.
Исключается плата за совершение операций с использованием карты в валюте, отличной от валюты счета, вне эквайринговой сети банка.
С 18 февраля размер минимального вознаграждения за снятие наличных по картам банка в банкоматах иных банков, в т. ч. банков-партнеров, установлен в размере 4,50 BYN. Вознаграждение за перевод денежных средств с карт Альфа Банка на карты иных банков РБ установлено в размере 1,2% + 1 BYN. Также исключена плата за снятие наличных в кассе банка со счета, открытого опекуном, попечителем на имя отобранного ребенка. Внесены редакционные правки.
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