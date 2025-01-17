Альфа Банк вносит изменения в Перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 17 февраля вводится плата за совершение расходных операций за пределами РБ с использованием карт международных платежных систем, эмитированных банком:

по карте, выпущенной резиденту РБ, нерезиденту РБ в рамках зарплатного обслуживания, – 1% от суммы операции;

по карте, выпущенной нерезиденту РБ, – 3% от суммы операции.

При этом в течение 6 месяцев будет действовать акция, в соответствии с условиями которой вознаграждение не будет взиматься в случае, если валюта операции совпадает с валютой счета, к которой выпущена карта.

Исключается плата за совершение операций с использованием карты в валюте, отличной от валюты счета, вне эквайринговой сети банка.

С 18 февраля размер минимального вознаграждения за снятие наличных по картам банка в банкоматах иных банков, в т. ч. банков-партнеров, установлен в размере 4,50 BYN. Вознаграждение за перевод денежных средств с карт Альфа Банка на карты иных банков РБ установлено в размере 1,2% + 1 BYN. Также исключена плата за снятие наличных в кассе банка со счета, открытого опекуном, попечителем на имя отобранного ребенка. Внесены редакционные правки.