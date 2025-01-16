В целях повышения эффективности функционирования и развития ЕРИП, а также приведения действующего законодательства в соответствие с нормами закона от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах» подписан указ от 15 января 2025 г. №28 «О едином расчетном и информационном пространстве».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, указом №28 определена структура ЕРИП, которая включает в себя платежную систему в ЕРИП, межбанковскую систему идентификации, биллинговые системы ЕРИП и автоматизированные (информационные) системы (ресурсы), необходимые для обеспечения функционирования ЕРИП.

Также в указе №28 закреплено распределение полномочий между ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» и государственными органами в части регулирования функционирования ЕРИП и входящих в его состав систем.

В частности, в соответствии с указом №28 Национальный банк определяет порядок функционирования платежной системы в ЕРИП, устанавливает права и обязанности ее участников, а также порядок получения платежным агрегатором статуса участника платежной системы в ЕРИП.

За Советом Министров закреплено методологическое обеспечение биллинговой системы жилищно-коммунальных услуг, а также определение объема и порядка предоставления в биллинговую систему жилищно-коммунальных услуг персональных данных и иной сопутствующей информации.

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» уполномочено по согласованию с Советом Министров определять правила биллинговой системы жилищно-коммунальных услуг, в том числе технические и эксплуатационные требования к указанной системе.

Основные нормы указа №28 вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. При этом документ не предусматривает изменения действующей системы оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также концептуальных положений законодательства.