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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК ОФОРМИЛ БОЛЕЕ 110 ТЫС. КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ «НА РОДНЫЯ ТАВАРЫ» С НАЧАЛА 2024 ГОДА


14:13 16.01.2025

Беларусбанк с января 2024 года оформил более 110 тысяч договоров по кредитному продукту «На родныя тавары» на сумму свыше Br570 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такие внушительные цифры подтверждают, что программа пришлась по душе клиентам.

«Мы рады успеху нашего кредита «На родныя тавары», который стал помощником для клиентов в приобретении качественных отечественных товаров, — отметила заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина. — Гордимся, что можем помогать людям улучшать качество жизни и поддерживать белорусских производителей.

Кредит «На родныя тавары» выдается под фиксированную ставку 4% годовых на три года, что делает покупку высококачественных товаров белорусского производства доступной для всех. Список товаров огромный: от мебели и техники до мотоциклов и пианино — все это можно купить в кредит.

В холодное время года программа особенно актуальна, ведь по ней можно приобрести обогреватели и системы отопления, которые создадут тепло и уют в вашем доме. Котлы отопительные газовые, пеллетные и электрические, обогреватели конвекторные электрические — все есть в перечне товаров.

А для тех, кто с начала года задумался о ремонте квартиры, строительстве загородного дома или благоустройстве дачи кредит «На родныя тавары» станет как нельзя кстати. Напомним, что в рамках программы можно приобрести всего под 4% годовых комплекты для строительства деревянных домов, сборные деревянные сооружения и изделия, производителями которых являются многие лесхозы страны. Сумма кредита, выдаваемая для приобретения таких изделий, с июля прошлого года увеличена до 500 базовых величин и составляет Br21 000. Ремонт и обновление интерьера — тоже проще простого. В перечне товаров мебель, бытовая техника, сантехника, плитка, напольные покрытия и многое другое.

Подать заявку на кредит можно в учреждениях банка или дистанционно в Интернет-банкинге, М-банкинге и на сайте банка.

«Спасибо всем нашим клиентам, которые выбрали «На родныя тавары» и доверяют Беларусбанку решение своих финансовых вопросов, — добавила Светлана Кожекина. — Беларусбанк продолжает поддерживать идеи, направленные на развитие белорусской экономики и повышение качества жизни граждан. В этом году, как и в прошлом, мы будем стремиться помогать каждому сделать свой дом комфортным и уютным».
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