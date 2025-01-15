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Банковские новости РБ
НАЦБАНК РАСШИРИЛ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АЛЬФА БАНКА
13:51 16.01.2025
В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 января 2025 года №4 расширены лицензионные полномочия ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ЗАО ”Альфа-Банк“ дополнено банковской операцией по предоставлению физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.).
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