Белорусы обычно делают накопления на автомобиль или путешествия. Интересной статистикой поделились в Сбер Банке, проанализировав поведение пользователей сервиса «Копилка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Онлайн-копилку, которая позволяет достигать конкретных финансовых целей, чаще открывают девушки. Среди белорусов с активной «Копилкой» (а их уже более 10 тысяч) на женскую аудиторию приходится доля в 53%. Мужчины немного отстают – 47%. Наиболее распространённый возраст – 35 лет.

Самые популярные цели — на мечту, на машину, а также на отдых, путешествие и море. По данным Сбер Банка, за 2024 год пользователям «Копилки» удалось собрать круглую сумму – текущий остаток на 2024 год составляет 6 740 357 рублей. В среднем на одного человека приходится 716 рублей.

Больше всего «Копилок» оформлено в Минске. На втором месте – Гомель и Гомельская область. За ними идут Минская область, Могилев и Могилевская область.

«Сервис «Копилка» доступен в приложении «СберБанк Онлайн» бесплатно. Алгоритм использования простой. Сначала определяется цель, на что копить, потом сроки, в которые нужно собрать определенную сумму. Мы в свою очередь постарались сделать процесс накопления максимально простым и быстрым, без лишних усилий. Можно пополнять копилку самостоятельно в любой удобный момент, или настроить автопополнение – например, раз в неделю на 20 рублей, или каждый месяц на 100 рублей. При этом деньги из копилки можно забрать в любое время, никаких ограничений нет», – рассказали в Сбер Банке.