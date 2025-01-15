ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК С 15 ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО КАРТОЧКЕ «МАГНИТ»


15:02 15.01.2025

С 15 января по карточке «Магнит» будут действовать новые условия, а также специальное предложение для новых клиентов: заключить договор по 30.06.2025 будет максимально выгодно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводятся следующие новые условия по карточке:

до 10 бел. руб. снижен размер вознаграждения за обслуживание при оформлении в каналах дистанционного банковского обслуживания: Интернет-банкинге, приложении M-Belarusbank, на сайте банка или по номеру 147;

изменится форма уплаты вознаграждения за пользование карточкой с ежегодной на ежемесячную (2 рубля);

сумма безналичных операций в ОТС, при достижении которых ежемесячное вознаграждение за обслуживание карточки не взимается, снижена до 300 рублей в месяц.

Среди других изменений в части оформления карточки «Магнит»: теперь договор овердрафтного кредита будет заключаться на 5 лет; сроки действия грейс-периода по программе Blue карточки «Магнит RGB» составят от 1 до 4 месяцев в зависимости от суммы покупки.

Кроме того, с 15.01.2025 по 30.06.2025 будет действовать специальное предложение:

для всех клиентов, оформивших в этот период карточку «Магнит», грейс-период увеличится до 60 дней;

специальный размер вознаграждения за обслуживание карточки «Магнит» при оформлении в учреждении банка составит 10 рублей в момент оформления и 2 рубля ежемесячно при не достижении безналичного оборота за расчеты в ОТС на сумму 300 рублей. Предложение доступно для держателей действующей карты рассрочки, которые оформили заявление о закрытии счета в период с 01.03.2024 по 30.06.2025.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2025
валюта курс
EUR 3.5873
USD 3.4960
RUB 3.3990
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5935 -0
USD 3.4741 -0.0219
RUB 3.3826 -0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6220 3.6250
USD 3.4610 3.4680
RUB 3.3720 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 15.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0470
EUR/RUB 107.2000 107.5000
USD/RUB 102.5500 102.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте