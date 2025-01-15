С 15 января по карточке «Магнит» будут действовать новые условия, а также специальное предложение для новых клиентов: заключить договор по 30.06.2025 будет максимально выгодно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводятся следующие новые условия по карточке:

до 10 бел. руб. снижен размер вознаграждения за обслуживание при оформлении в каналах дистанционного банковского обслуживания: Интернет-банкинге, приложении M-Belarusbank, на сайте банка или по номеру 147;

изменится форма уплаты вознаграждения за пользование карточкой с ежегодной на ежемесячную (2 рубля);

сумма безналичных операций в ОТС, при достижении которых ежемесячное вознаграждение за обслуживание карточки не взимается, снижена до 300 рублей в месяц.

Среди других изменений в части оформления карточки «Магнит»: теперь договор овердрафтного кредита будет заключаться на 5 лет; сроки действия грейс-периода по программе Blue карточки «Магнит RGB» составят от 1 до 4 месяцев в зависимости от суммы покупки.

Кроме того, с 15.01.2025 по 30.06.2025 будет действовать специальное предложение:

для всех клиентов, оформивших в этот период карточку «Магнит», грейс-период увеличится до 60 дней;

специальный размер вознаграждения за обслуживание карточки «Магнит» при оформлении в учреждении банка составит 10 рублей в момент оформления и 2 рубля ежемесячно при не достижении безналичного оборота за расчеты в ОТС на сумму 300 рублей. Предложение доступно для держателей действующей карты рассрочки, которые оформили заявление о закрытии счета в период с 01.03.2024 по 30.06.2025.