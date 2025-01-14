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Банковские новости РБ


БАНК РАЗВИТИЯ И СБЕР БАНК ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ В ПОДДЕРЖКЕ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ


13:10 15.01.2025

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Сбер Банка, документом предусмотрен механизм финансирования поставок отечественной продукции промышленности в Российскую Федерацию, в котором помимо Банка развития и Сбер Банка (Беларусь) будет задействована широкая сеть группы Сбербанка России.

«Банк развития совместно с коллегами из Сбер Банка стремится создать устойчивую инфраструктуру для поддержки экспортных проектов и укрепления позиций отечественных предприятий на рынке России. Объединив усилия, мы сможем предложить более гибкие решения, тем самым увеличив шансы наших производителей на успешную реализацию своей продукции за границей», – сказал председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук.

Со своей стороны, председатель Правления Сбер Банка (Беларусь) Евгений Елисеев отметил: «Для нас очень важно поддерживать развитие предпринимательства в стране. Мы уверены, что наше сотрудничество с Банком развития станет мощным стимулом для роста числа успешных экспортных проектов и повышения конкурентоспособности белорусских компаний на международном рынке».

В условиях глобализации и современного уровня конкуренции на международных рынках поддержка экспорта является важнейшим элементом экономического роста для многих предприятий и страны в целом. Такое финансирование позволяет отечественным производителям не только успешно выходить на зарубежные рынки и укреплять там свои позиции, но и создавать новые рабочие места, модернизировать производственные процессы и улучшать баланс внешней торговли, что в свою очередь способствует росту ВВП страны.
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