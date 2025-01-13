Беларусбанк анонсировал новый социальный проект по обновлению парка медицинских автомобилей учреждений здравоохранения, работающих в сельской местности и небольших населенных пунктах. Соответствующее соглашение подписали председатель правления банка Виктор Ананич и министр здравоохранения Александр Ходжаев, сообщает пресс-служба банка.

«По аналогии с инициативой по приобретению автобусов для подвоза детей к сельским школам, будем обеспечивать сельские больницы современными автомобилями медпомощи отечественного производства. Таким образом мы позаботимся не только о пациентах, но и о людях одной из самых благородных и ответственных профессий – наших врачах. А также внесем вклад в повышение качества жизни в регионах, которое невозможно без доступной и технологичной медпомощи», — отметил Виктор Ананич.

Банк окажет спонсорскую помощь учреждениям для приобретения автомобилей медицинской помощи производства «МАЗ-Купава». В 2025 году будут приобретены 12 автомобилей (по 2 в каждую область).

Для банка проект станет седьмым в портфеле социальных инициатив. Символично, что начинается он в Год благоустройства и в продолжение пятилетки качества.

Беларусбанк поддерживает сферу здравоохранения на протяжении более 10 лет благодаря еще одному социальному проекту «Вектор доброты». За эти годы в рамках проекта реанимобили и кареты скорой помощи появились в автопарках учреждений здравоохранения Бреста, Пинска, Баранович, Полоцка, Гродно, Островца, Солигорска, Бобруйска и Могилева, также было приобретено технологичное оборудование и улучшена материально-техническая база многих больниц и поликлиник. На эти цели за десятилетие направлено более 4 миллионов рублей.

«Подобные инициативы — это также вклад в устойчивое развитие регионов», — подчеркнул В.Ананич, вместе с главой профильного ведомства тестируя автомобиль, аналоги которого в скором времени сойдут с конвейера и отправятся помогать медикам и их пациентам.

Справочно. На протяжении ряда лет банк реализует следующие социальные инициативы:

«Победим вместе», поддержка спорта высоких достижений;

«Вектор доброты», поддержка учреждений здравоохранения;

«Мост в будущее», поддержка учреждений образования и науки;

«Пространство вдохновения», поддержка учреждений культуры;

«Родительский дом», строительство/приобретение коттеджей для детских домов семейного типа, их обустройство и сопровождение. В настоящее время по всей стране функционирует 17 таких домов;

«В школу с Беларусбанком» (с 2023 года), приобретение для сельских школ республики транспортных средств производства ОАО «МАЗ» для подвоза детей к учреждению образования. Уже 12 школ (по две в каждой области получили такие автобусы).