Банковские новости РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ СПОСОБОВ РАССЫЛКИ СООБЩЕНИЙ КЛИЕНТАМ

12:54 13.01.2025 В рамках услуги «SMS информирование» Белагропромбанк расширяет перечень способов рассылки сообщений клиентам за счет использования push уведомлений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данный способ будет доступен клиентам пользователям мобильного интернет-банкинга. Архив полученных push уведомлений доступен для просмотра в разделе «Еще» мобильного интернет-банкинга.