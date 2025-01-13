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Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ СПОСОБОВ РАССЫЛКИ СООБЩЕНИЙ КЛИЕНТАМ
12:54 13.01.2025
В рамках услуги «SMS информирование» Белагропромбанк расширяет перечень способов рассылки сообщений клиентам за счет использования push уведомлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данный способ будет доступен клиентам пользователям мобильного интернет-банкинга. Архив полученных push уведомлений доступен для просмотра в разделе «Еще» мобильного интернет-банкинга.
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