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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ


09:24 13.01.2025

ВТБ (Беларусь) увеличил на 0,4-2,3 п.п. процентные ставки по новым вкладам в белорусских и российских рублях. Максимальную доходность клиенты могут получить при размещении средств на «длинных» вкладах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальную доходность в белорусских рублях можно получить в рамках безотзывного вклада «Мои условия онлайн» сроком 640-1733 дней – 15% годовых. В российских рублях наибольшая ставка доступна по вкладу «Мои условия онлайн» на 549-1733 дня – 16,8% годовых.

«Белорусские рубли – основная сберегательная валюта наших клиентов, которая занимает более 50% розничного депозитного портфеля. В прошлом году в белорусских рублях оформлялось 6 из 10 депозитов, большинство из них – дистанционно. Новые условия позволят клиентам получать большую доходность при дистанционном размещении средств в белорусских и российских рублях на «длинные» сроки», – рассказала начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Открыть вклад в ВТБ (Беларусь) можно в интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank с онлайн-регистрацией новых клиентов через межбанковскую систему идентификации, а также в любом офисе банка.
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