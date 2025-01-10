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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ «ТРАНСФОРМАЦИЯ» ДО КОНЦА МАРТА
11:16 10.01.2025
Для тех, кто преобразует свой бизнес через ликвидацию ИП и регистрацию юридического лица, Беларусбанк продлевает акцию «Трансформация» еще на три месяца — по 31 марта включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, акция проводится для клиентов — юридических лиц, которые соответствуют сразу трем перечисленным критериям:
учредителем или участником (с долей участия в уставном фонде 50% и более) клиента является физическое лицо, сведения о котором в качестве индивидуального предпринимателя содержатся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР). Обращаем внимание, что ИП должен быть действующим или прекратившим деятельность не более, чем за шесть месяцев до даты открытия в банке счета в белорусских рублях;
клиент не позднее шести месяцев с момента государственной регистрации юрлица впервые открывает счет в банке, а ранее не использовал в работе продукты или услуги банка;
клиент подключает счет к пакету услуг «На100ящая поддержка».
Участники акции смогут пользоваться пакетом услуг за 1 копейку в месяц практически полгода: в месяц подключения плюс следующие пять календарных месяцев.
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