Для тех, кто преобразует свой бизнес через ликвидацию ИП и регистрацию юридического лица, Беларусбанк продлевает акцию «Трансформация» еще на три месяца — по 31 марта включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, акция проводится для клиентов — юридических лиц, которые соответствуют сразу трем перечисленным критериям:

учредителем или участником (с долей участия в уставном фонде 50% и более) клиента является физическое лицо, сведения о котором в качестве индивидуального предпринимателя содержатся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР). Обращаем внимание, что ИП должен быть действующим или прекратившим деятельность не более, чем за шесть месяцев до даты открытия в банке счета в белорусских рублях;

клиент не позднее шести месяцев с момента государственной регистрации юрлица впервые открывает счет в банке, а ранее не использовал в работе продукты или услуги банка;

клиент подключает счет к пакету услуг «На100ящая поддержка».

Участники акции смогут пользоваться пакетом услуг за 1 копейку в месяц практически полгода: в месяц подключения плюс следующие пять календарных месяцев.