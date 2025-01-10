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Банковские новости РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК С 17 ФЕВРАЛЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


10:36 10.01.2025

ОАО «Белгазпромбанк» с 17 февраля вносит изменения в Перечень вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены уточнения в формулировки наименований отдельных услуг и примечаний к ним в части банковских платежных карточек, которые не затрагивают размер вознаграждения за операции по карточкам.

В пункт 2.1.3. раздела II Перечня вознаграждений добавлено вознаграждение за перевод денежных средств в белорусских рублях с использованием системы мгновенных платежей со счета физического лица (текущего счета с БПК, базового счета) на счет физического лица, открытый в банке-нерезиденте, в размере 1,5% от суммы, мин.5,00 руб.

В главу 8.1 архивного раздела VIII Перечня вознаграждений перенесен порядок обслуживания ранее выпущенных карточек «Карточка страхователя».

С редакцией Перечня вознаграждений для физических лиц, вступающего в действие с 17.02.2025, можно ознакомиться на сайте банка.
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