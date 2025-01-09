|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
АССОЦИАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ И НОКС ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:26 09.01.2025
Ассоциация белорусских банков и Национальное объединение корпоративных секретарей России (НОКС) заключили Меморандум о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации белорусских банков, документ предусматривает повышение общего уровня корпоративной культуры, а также совершенствование корпоративного управления в Республике Беларусь и Российской Федерации. С этой целью стороны договорились осуществлять обмен информационными материалами в данной сфере; проводить семинары, курсы, форумы и иные мероприятия; оказывать друг другу содействие в разработке стратегий, программ и прочих системных документов, направленных на развитие корпоративной культуры и корпоративного управления.
Подписи под соглашением поставили председатель Ассоциации белорусских банков Михаил Проворов и Исполнительный директор НОКС Анжелика Граница.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2025
Курсы в банках
на 09.01.2025
Конвертация в банках
на 09.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте