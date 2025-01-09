Банковские новости РБ

АССОЦИАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ И НОКС ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

14:26 09.01.2025 Ассоциация белорусских банков и Национальное объединение корпоративных секретарей России (НОКС) заключили Меморандум о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации белорусских банков, документ предусматривает повышение общего уровня корпоративной культуры, а также совершенствование корпоративного управления в Республике Беларусь и Российской Федерации. С этой целью стороны договорились осуществлять обмен информационными материалами в данной сфере; проводить семинары, курсы, форумы и иные мероприятия; оказывать друг другу содействие в разработке стратегий, программ и прочих системных документов, направленных на развитие корпоративной культуры и корпоративного управления. Подписи под соглашением поставили председатель Ассоциации белорусских банков Михаил Проворов и Исполнительный директор НОКС Анжелика Граница.