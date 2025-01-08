ОАО «БНБ-Банк» с 11 января вносит изменения в Правила обслуживания физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Правилах обслуживания предусмотрены следующие основные изменения:

1. Сокращен срок выпуска карточек и закрытия счетов (в том числе счетов с карточками). Ранее он был временно увеличен до 30 дней. C 11 января банк должен выпустить карточку в течение 10 рабочих дней, закрыть счет не позднее 15 календарных дней с момента подачи заявления на его закрытие.

2. Из списка документов, на основании которых банк идентифицирует клиентов, исключено свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь.

3. Закреплено, что после инициирования выпуска (перевыпуска) карточки и оплаты банку за эту услугу клиент не вправе в одностороннем порядке отказаться от услуги: карточка будет выпущена.

В случае отказа от пользования карточкой или прекращения ее использования до истечения срока действия, независимо от оснований, плата за ее выпуск (перевыпуск) не подлежит перерасчету и (или) возврату. Порядок отказа от договора использования карточки и его расторжения отражены в подпункте 6.1.5 Статьи 6 Раздела III Правил.

Подробнее об изменениях вы можете узнать на сайте банка.