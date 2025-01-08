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Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 10 ЯНВАРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 127 ВЫПУСКА
10:38 08.01.2025
Сбер Банк (Беларусь) с 10 января 2025 начнет размещение облигаций ОАО «Сбер Банк» сто двадцать седьмого выпуска для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размещение облигаций осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «СберБанк Онлайн» среди физических лиц.
Параметры облигаций содержатся в Проспекте эмиссии облигаций сто двадцать седьмого выпуска, размещенном на интернет-сайте Банка.
Доходность (процентов годовых) по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто двадцать седьмого выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 2,25 процентных пункта.
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